Tweetal aangehouden op verdenking van brandstichting

Op het vakantiepark ging een grote safaritent in vlammen op. Bij de brand raakte niemand gewond. De aangehouden verdachten kwamen in beeld toen politie en brandweer onderzoek deden naar de oorzaak van de brand. Ze sluiten niet uit dat er sprake is van brandstichting. De aangehouden verdachten zijn een 24-jarige man en een 26-jarige vrouw uit de gemeente Veere. Het politieonderzoek naar het tweetal loopt nog.