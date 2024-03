Mannenkoor en Natte Visstick op Zwarte Cross 2024

Wie kan er nou beter een gigantisch grasveld vol Zwarte Crossers in jubelende extase brengen dan De Jeugd van Tegenwoordig? Waarschijnlijk niemand, behalve dan misschien Rowwen Hèze. Of DeWolff. Dit festivalseizoen zal het leren, want vandaag kondigt organisator de Feestfabriek deze drie Hoofdpodium-acts aan, in een reeks van in totaal 44 nieuwe artiesten.

Ook voor de kleinere podia staat er een hoop moois op het programma. Zo gaan de garagerockveteranen van Claw Boys Claw er gegarandeerd weer een tot op de tanden bezweet feestje van maken in de Roadhouse. Wereldmuziek-weide Playa Exoticana doet haar naam eer aan met Chouk Bwa & the Ångströmers, een traditionele Haïtiaanse voodooband die de handen ineen heeft geslagen met een stel synth-pioniers uit België. Het programma van de Reggaeweide – herkenbaar aan de gigantische opblaasjoint bij de ingang – wordt uitgebreid met onder meer Gentlemen’s Dub Club. En de TikTok-generatie wordt op haar wenken bediend met de even memewaardige als snoeiharde beats van Natte Visstick op de Dansvloer.

Dan hebben we het nog niet eens gehad over het theaterprogramma. Dat wordt op spectaculaire wijze geopend door de galmende stemmen van het ruim 90 koppen tellende Ettens Mannenkoor. Daarna kunnen bezoekers zich onder andere laten verrassen door de melige goochelkunsten van Steven & Jamie Kazan of zich wegwijs laten maken in het Europa van vandaag door historicus Arend Jan Boekestijn.

Dit zijn alle artiesten die de Zwarte Cross deze ronde aankondigt: De Jeugd van Tegenwoordig, Rowwen Hèze, DeWolff, Feuerengel (DE), Iconic Albums met Rinus Gerritsen, De Paloma's, Tirolertent goes Megatent, The Bridge City Sinners (US), Leadbeaters, The Royal Hillbilly Club, Subterranean Street Society, Claw Boys Claw, Electro Frogs (FR), PEER, Steven & Jamie Kazan, Magnetic Spacemen, VE/RA, Natte Visstick, WeDamnz b2b RSCL, Ray Montreal, Gentlemen's Dub Club (UK), Postmen, Gus Walker, Amsterdam Klezmer Band, Demba, Ayom (BR, AO, CPV), Chouk Bwa & The Ångströmers (HT, BE), Ruwhel & De Bigi Blues Band, $hirak, Rens, Jaïr & Ome Uncle, Dikke (BE), Kubes & MC Noize, JANIK, Keezus Christus, Danny Panadero, Pressure Pact, The Young Ones, Dwarves (US), The Priceduifkes (BE), Boekestijn & De Wit, Ettens Mannenkoor, Leonardes Fanfare, DJ Badmuts en Donkey Tonk.

Het programma, dat inmiddels zo’n 160 onderdelen kent, is hiermee nog lang niet compleet. In maart kondigt de organisatie de volgende lading nieuwe namen aan. De Zwarte Cross vindt in 2024 plaats van 18 tot en met 21 juli in Lichtenvoorde. Wie erbij wil zijn heeft geluk: er zijn nog kaarten beschikbaar voor de donderdag, die dit jaar voor het eerst als volwaardige festivaldag is ingericht.