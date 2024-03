Jumbo stopt als eerste supermarktketen met vleespromoties

Jumbo Supermarkten stopt als eerste met vleespromoties in al haar winkels en online in Nederland. Dit besluit draagt bij aan het streven om in 2030 60% van de verkochte eiwitten van plantaardige oorsprong te laten zijn en 40% van dierlijke ingrediënten. Als tussenstap naar deze doelstelling streeft Jumbo naar een gelijkwaardig aandeel van 50% plantaardige en 50% dierlijke eiwitproducten in 2025. Het stoppen met vleespromoties past bovendien bij de strategie van Jumbo om élke dag lage prijzen te hanteren voor haar klanten.

Concreet betekent dit besluit dat vanaf week 22 2024 tijdelijke prijspromoties, zogenaamde ‘van/voor-aanbiedingen’ van vers rundvlees, vers varkensvlees en verse kip bij Jumbo verleden tijd zijn. Ton van Veen, CEO Jumbo Supermarkten: "Met het stopzetten van vleespromoties zetten we een belangrijke stap in de richting van onze bijdrage aan de eiwittransitie van dierlijke naar meer plantaardige voeding. We realiseren ons dat versnelling hierin nodig is en hebben daarom als eerste in de markt deze stap genomen. Wij zijn niet over een nacht ijs gegaan in het streven naar een 50/50 eiwittransitie-doel in 2025. Uit analyses is inzichtelijk geworden dat het realiseren van dit tussentijdse doel alleen gehaald kan worden door te stoppen met vleespromoties“.

Betaalbare boodschappen

Het stopzetten van vleespromoties past bij een van de 7 Zekerheden van Jumbo om klanten altijd en elke dag een betaalbare prijs te vragen voor boodschappen. Dit besluit is een volgende stap van Jumbo in het blijven helpen van klanten om op een laagdrempelige manier ook plantaardige voeding een lekkere en betaalbare keuze te laten zijn. Dat deed Jumbo al door kennis over plantaardige recepten te vergroten en innovatieve concepten te ontwikkelen die betaalbaar, kwalitatief en smaakvol zijn.

Uiteindelijk heeft Jumbo de ambitie om in 2030 60% van haar assortiment te laten bestaan uit plantaardige eiwitproducten en veertig procent uit dierlijke eiwitproducten. Dat is in lijn met het advies van de Gezondheidsraad. Zo wil Jumbo bijdragen aan het verminderen van impact van voedselconsumptie op mens, dier en natuur. “Maar bijdragen aan de transitie doen we niet alleen. Daarom blijven wij ons ook inzetten voor verdere verduurzaming van de vleesketen samen met onze ketenpartners,” besluit Van Veen tot slot."