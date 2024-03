Vier Nederlandse plofkraak verdachten aangehouden in Duitsland

Op verzoek van de Duitse politie is woensdag 13 maart op zes locaties doorzoeking gedaan naar aanleiding van een gepleegde plofkraak in Konradsreuth in Duitsland.

Vier Nederlandse verdachten opgepakt

In de nacht van zondag 10 op maandag 11 maart is bij een bank in het Duitse Konradsreuth een plofkraak gepleegd. Vlak daarna zijn drie mannen van 26 en 22 jaar uit Utrecht en een 22-jarige man uit Amsterdam op heterdaad aangehouden.

Bewijs

In verband met deze aanhoudingen en op verzoek van de Duitse politie is op 13 maart doorzoeking gedaan in zes panden in Utrecht, Bilthoven en Amsterdam. Op een adres zijn spullen aangetroffen die gerelateerd kunnen worden aan het plegen van plofkraken. Dit bewijsmateriaal wordt overgedragen aan de recherche van de politie Bayern.