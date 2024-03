Wat is een rechtsbijstandverzekering?

Iedereen weet dat de kosten van een juridisch conflict heel hoog kunnen zijn. Hoewel je waarschijnlijk niet regelmatig in een conflict verwikkeld raakt, is de kans dat het je een keer overkomt wel aanwezig. Gelukkig kun je jezelf beschermen tegen de kosten van dit soort situaties met een verzekering. In dit artikel lees je hoe dat zit.

Wat is een rechtsbijstandverzekering?

Met deze verzekering dek je het risico op juridische kosten af. Een rechtsbijstandverzekering zorgt er dus voor dat je niet zelf hoeft op te draaien voor de kosten van juridische hulp of advies. Dat is handig, want zoals je vast al weet, kunnen de kosten van juridische hulp en processen behoorlijk fors zijn. Aangezien heel veel mensen ooit te maken krijgen met een rechtszaak of conflict, doe je er verstandig aan om hier een verzekering voor af te sluiten.

Wat wordt er precies gedekt?

De basisdekking zorgt ervoor dat je verzekerd bent voor hulp bij conflicten. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin je getuige bent in een rechtszaak. Je kunt je verzekering vervolgens uitbreiden met extra modules. Zo kun je bijvoorbeeld een module afsluiten die speciaal bedoeld is voor conflicten rondom je werk, je pensioen, of een uitkering. Krijg je te maken met een conflict dat te maken heeft met een van deze zaken, dan zorgt de extra module ervoor dat je de hulp en vergoedingen krijgt die je nodig hebt. Met modules kun je je verzekering dus personaliseren voor jouw situatie.

Wat zijn de kosten?

Het is lastig op voorhand te zeggen hoeveel een rechtsbijstandverzekering je gaat kosten, omdat de prijs flink kan variëren. Hoeveel je premie wordt, hangt namelijk af van de verzekeraar die je kiest. Net als bij zorgverzekeringen vraagt de ene verzekeraar meer premie voor een rechtsbijstandverzekering dan de andere verzekeraar. Daarnaast maakt het ook uit welke modules je kiest. Hoe meer modules je kiest, hoe hoger de maandelijkse premie zal worden. Om je toch een indicatie te geven: voor alleenstaanden met weinig extra modules liggen de kosten op zo’n € 100 per jaar, voor een gezin met veel modules liggen de kosten doorgaans rond de € 300 op jaarbasis.

Waar moet je op letten?

Een belangrijk aspect van een rechtsbijstandverzekering is de wachttijd. De wachttijd is een periode na het afsluiten van je verzekering waarin je nog geen gebruik kunt maken van je verzekering. De reden dat deze wachttijd vaak is ingebouwd, is om te voorkomen dat je een verzekering afsluit, terwijl je al weet dat er een conflict aan zit te komen, of terwijl er al een conflict speelt. Wil je een rechtsbijstandverzekering zonder wachttijd, dan kun je ook juridisch advies inwinnen bij de verzekeraar. Hiermee sta je (juridisch) sterker in je schoenen en vergroot je je kans op slagen. Doe er je voordeel mee!