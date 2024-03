Jongen (13) verdacht van zware mishandeling 9-jarige

Signalement verspreid

Maandag 25 maart heeft de politie een getuigenoproep van de mishandeling gedaan, waarin ook een signalement is verspreid op basis van de verklaring van het slachtoffer. Een ouder herkende de zoon in het signalement en nam contact op met de politie. De verdachte heeft zich vandaag gemeld aan het bureau en wordt verder verhoord.

Voorbijganger door bal geraakt

Zaterdag rond 16.45 uur was het slachtoffer aan het spelen in de speeltuin op het Schipluidenpad toen bij een balspel een voorbijganger werd geraakt. In een reactie hierop werd het 9-jarige slachtoffer door deze persoon dusdanig hard in het gezicht geslagen dat de jongen ernstig gezichtsletsel opliep en behandeling door een dokter nodig was.

Camerabeelden

De politie was direct een onderzoek gestart en zijn er onder meer camerabeelden in de omgeving van het incident veiliggesteld. De camerabeelden waren nog in onderzoek en konden nog niet worden verspreid voor de opsporing van de verdachte.