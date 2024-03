Kameel geboren in DierenPark Amersfoort

In de vroege ochtend op Goede Vrijdag, vlak voor Pasen, is er een kameel ter wereld gekomen in DierenPark Amersfoort.

'Eerste stappen gezet'

'Het gaat goed met het jong en het zet, onder de hoede van moeder Rosa, de eerste stappen in het verblijf. Na de geboorte is het belangrijk dat de jonge kameel binnen een paar uur op eigen poten staat. In de natuur is een kameel namelijk kwetsbaar als het dier op de grond blijft liggen,' vertelt dierverzorger Marc Belt. Het geslacht van het jong is nog niet bekend.

Ervaren moeder

Kameel Rosa is een ervaren moeder. Twee jaar geleden kwam kameel Raya ter wereld. 'We hebben het geslacht nog niet kunnen vaststellen, dus het is nog even afwachten of Raya er een broertje of zusje bij heeft.' Kamelen hebben een draagtijd van twaalf tot dertien maanden. Al snel na de geboorte eten de jongen vast voedsel mee als aanvulling op de melk die zij drinken bij hun moeder. Deze pasgeboren kameel is in ieder geval nu niet alleen te spotten, maar ook af en toe goed te horen. 'Volwassen kamelen maken verschillende soorten grommende geluiden: hoge blaten, luide balgen en rommelend gebrul. Het jong laat van zich horen door hard en hoog te mekkeren', vertelt Marc enthousiast.

Gobiwoestijn

Kamelen komen oorspronkelijk voor in de Gobiwoestijn in Mongolië en China. 'Daar wordt de wilde kameel met uitsterven bedreigd. Onder andere stropers en droogte verkleinen de overlevingskans van het dier. Daarnaast wordt het leefgebied bijvoorbeeld gebruikt voor vee en industrie, hierdoor is er steeds minder land voor wilde kamelen', legt de dierverzorger uit. Het kamelenjong is nu samen met de rest van de kamelengroep buiten te bewonderen in de Stad der Oudheid in DierenPark Amersfoort. Marc: 'Dit geboortenieuws maakt deze dag een echte Goede Vrijdag.'