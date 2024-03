Agenten stuiten op man in kofferbak na snelheidsovertreding

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft de politie rond 00.30 uur aan de Lapdijk in het Brabantse Zevenbergschen Hoek een verdachte aangehouden, omdat hij mogelijk drugs bij zich had en gezocht werd voor een hechtenis van 45 dagen. Dit meldt de politie zaterdag.