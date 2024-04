Cao-lonen in eerste kwartaal met 6,8 procent gestegen

In het eerste kwartaal van 2024 waren de cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen 6,8 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Grootste cao-loonstijging in ruim veertig jaar tijd

'Dit is iets minder dan de ontwikkeling van het laatste kwartaal in 2023, dat met 6,9 procent de grootste cao-loonstijging in ruim veertig jaar tijd kende', zo meldt het CBS donderdag. In 2022 en 2023 was de toename van de lonen elk kwartaal hoger dan die van het voorafgaande kwartaal. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Zorg

'In de sector gesubsidieerde instellingen, met name in de zorg, zijn de cao-lonen in het eerste kwartaal van 2024 het hardst gestegen; 7,2 procent ten opzichte van een jaar eerder', aldus het CBS. In de sector overheid en bij particuliere bedrijven namen de lonen toe met respectievelijk 6,9 en 6,6 procent. In de eerste drie kwartalen van 2023 was de loonstijging in de sector gesubsidieerde instellingen nog het laagst.