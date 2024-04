Militaire precisie bewijst zich bij bouw pontonbrug over de IJssel

Militairen van de landmacht hebben vandaag bij Welsum en Olst een pontonbrug over de IJssel gebouwd. Deze actie gebeurde op een van de routes naar Duitsland, waar grondtroepen deelnemen aan de grote NAVO-oefening Steadfast Defender. Die omvangrijke oefening is bedoeld ter voorbereiding op een eventueel grootschalig conflict.

Bij dergelijke situaties worden ook wel bruggen opgeblazen om routes te versperren. Daarom is het noodzakelijk snel alsnog een overspanning te kunnen bouwen. Maar ook als er geen brug beschikbaar is of een exemplaar te gevaarlijk is om te gebruiken, kan een pontonvariant nodig zijn.

Timing

Bij de aanleg waren 650 militairen betrokken: 150 die de brug bouwden en 500 die erover gingen. Dit gebeurt noodzakelijk in nauwe samenhang en met een zorgvuldige timing. Want als bijvoorbeeld een legereenheid arriveert als de brug nog niet af is, worden die troepen direct kwetsbaarder.

Geslaagd

Wat de legerleiding betreft verliep de bouw van de brug volgens plan. Waarna de 500 militairen en 85 voertuigen de overkant van de IJssel konden bereiken. Eindbestemming van de eerste etappe is het Duitse Altmark, waar voor de landmacht de NAVO-oefening verder gaat.