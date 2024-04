12 jaar celstraf voor met geweld ombrengen van vrouw en lichaam verbergen in kist

Een 55-jarige man is veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf omdat hij de vrouw met wie hij jaren samenwoonde tussen 29 augustus en 6 oktober 2022 met geweld ombracht en haar lichaam verborg in een kist in Amsterdam-Centrum. Hoewel de precieze gang van zaken onduidelijk is gebleven, oordeelt de rechtbank dat hij haar (mede) door verwurging doodde.

De rechtbank gaat uit van een ruzie die is geëscaleerd, al dan niet onder invloed van middelen. De rechtbank rekent het de 55-jarige man aan dat hij geen openheid van zaken heeft gegeven en heeft gelogen over de verdwijning van de vrouw. Door haar lichaam wekenlang (in een kist) verborgen te houden gedroeg hij zich respectloos naar haar toe. Het lichaam is in gevorderde staat van ontbinding teruggevonden en kon dus niet waardig worden begraven. Verder zaten haar naasten weken in onzekerheid over haar lot.

Ook bemoeilijkte hij door zijn daden het forensisch onderzoek naar de doodsoorzaak. Hij hield zijn mond ten behoeve van zichzelf om niet te worden ontdekt. Dit rekent de rechtbank hem aan.

Verklaring ongeloofwaardig

De 55-jarige man verklaarde dat hij het lichaam in de hal had gevonden. Volgens hem was het lichaam toen al koud en was zij overleden. Hij zou de hele nacht naast haar hebben gezeten en toen het licht was, naar een winkel zijn gegaan en daarna weer naast haar hebben gezeten. Hij weet niet hoe lang dit duurde en verklaarde wisselend over de duur en de verrichte handelingen.

Op het lichaam zijn geen entomologische sporen aangetroffen. Wat de man heeft verklaard over het tijdsverloop kan niet kloppen gelet op dit ontbreken van entomologische sporen. Daarom acht de rechtbank zijn verklaring niet geloofwaardig.