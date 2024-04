Duct tape overvallers McDonalds in Drenthe zonder buit gevlucht

In de nacht van zaterdag op vrijdag kreeg de politie rond 01.00 uur melding van een gewapende beroving bij de McDonalds aan de Oriëntatielaan in het Drentse Eelderwolde. 'Eenmaal ter plaatse bleek al snel dat er zeer vermoedelijk sprake was van een poging overval op de horecagelegenheid', zo meldt de politie zondag.

Fiets gestolen

Agenten kregen in eerste instantie zaterdag- op zondagnacht 13 april melding van een beroving nabij de horecagelegenheid. 'Twee mannen zouden een jongen bedreigd hebben met een mes en vervolgens zijn fiets hebben gestolen', aldus de politie. Eenmaal ter plaatse en na met de betrokkenen gesproken te hebben bleek er zeer vermoedelijk ook sprake te zijn van een poging overval op de McDonalds.

Poging overval en beroving fiets

Eén van de twee mannen zou via een raam naar binnen zijn gegaan en een geldbedrag hebben geëist. Dankzij alert optreden van het personeel is het niet gelukt om iets buit te maken en zijn de verdachten vertrokken. Tijdens hun vlucht hebben ze, buiten bij de horecagelegenheid, een persoon beroofd van zijn fiets. Het gaat om een zwarte, elektrische damesfiets van het merk Pegasus. Vervolgens zijn de twee verdachten er samen op deze fiets vandoor gegaan.

Onderzoek

De politie is een onderzoek gestart. Er is gesproken met meerdere betrokkenen en ook zijn camerabeelden bekeken. We komen heel graag in contact met mensen die mogelijk meer weten over deze poging overval, iets gezien hebben wat er mee te maken kan hebben of iets weten over deze twee verdachten.

Duct tape

Het gaat om twee mannelijke verdachten die in het zwart gekleed waren. Eén van het droeg een helm. Opvallend is dat de verdachten zichzelf grotendeels hadden bedekt met duct tape, mogelijk heeft iemand deze personen kort na de poging overval nog gezien.