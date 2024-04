Arbeidsparticipatie niet verder toegenomen

Lichte toename werkloosheid

In maart had 73,2 procent van de mensen van 15 tot 75 jaar betaald werk, dat is hetzelfde percentage als in februari. In januari was de arbeidsdeelname nog 73,4 procent. De werkloosheid nam in de afgelopen drie maanden licht toe, met gemiddeld 3.000 mensen per maand.

WW-uitkeringen

UWV registreerde eind maart 174.500 lopende WW-uitkeringen, bijna duizend meer dan in februari. In maart waren 371.000 mensen werkloos. Het werkloosheidspercentage – het aantal werklozen afgezet tegen de beroepsbevolking – kwam uit op 3,6. Al vanaf juli vorig jaar schommelt de werkloosheid rond dit percentage.

Werkloosheid blijft op een relatief laag niveau

Daarmee blijft de werkloosheid op een relatief laag niveau en is de arbeidsdeelname nog steeds historisch hoog. Maar de groei van het aantal werkenden stagneerde in de eerste maanden van 2024, wat aansluit bij het verslechterde economische beeld.