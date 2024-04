Gaskraan dicht; Groningse en Drentse gemeenten hangen de vlag uit

Vlag uit

Dat gebeurde op een weiland in Kolham, de plek waar 65 jaar geleden voor het eerst gas werd gevonden. Met de ondertekening gaat ook in Noord-Drenthe de vlag uit.

"Reden voor feest"

In Groningen wordt opgeroepen om de Groninger vlag of de bevingsvlag uit te hangen. De oproep werd gedaan door de Groninger Bodem Beweging. Ook de provincie Drenthe en de gemeenten Tynaarlo, Noordenveld en Aa en Hunze geven daar nu gehoor aan, zij het met het hijsen van de Drentse vlag.

Goed nieuws

Anno Wietze Hiemstra, burgemeester van Aa en Hunze, legt uit: “Het sluiten van de gaskraan is ook voor de 3 Noord-Drentse gemeenten goed nieuws, omdat we ook hier de gevolgen ondervinden van de gaswinning in het Groningerveld. Daarom hebben we met deze gemeenten en de provincie besloten om aan te sluiten bij het initiatief om de vlag uit te hangen. Het sluiten van de gaskraan is immers reden voor feest.”

Sluiting Groningenveld

De Eerste Kamer stemde dinsdagavond in met het sluiten van het Groningenveld. Daarmee komt definitief een einde aan decennialange gaswinning. Het ondertekenen van de wet door staatssecretaris Vijlbrief is een symbolische actie: op een later moment ondertekent koning Willem-Alexander de wet officieel.