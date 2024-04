Blokken coke in auto, verdachte aangehouden

Omstreeks 1400 uur zagen agenten van de Landelijke Expertise en Operaties een auto met Duits kenteken over de A73 bij Wijchen rijden. De man kreeg een stopteken voor een verkeerscontrole en kwam heel zenuwachtig over en had een onsamenhangend verhaal. Bij nader onderzoek troffen agenten in de auto blokken met vermoedelijk cocaïne aan.

De 40-jarge Duitser is direct aangehouden en ingesloten voor verhoor. De blokken cocaïne hadden verschillende stempels erop voor kennelijk verschillende afnemers. Het gaat hier zeer vermoedelijk om cocaïne en zal nog hierop getest worden.