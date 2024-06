Tbs en 4 jaar cel voor seksueel misbruik van kwetsbare vrouwen

De verdachte had in augustus 2022 in een periode van drie weken verschillende keren seks met een vrouw in haar woning in Berghem. Ook in januari 2023 had hij seksueel contact met haar, dit keer in Tilburg. Volgens de verdachte gebeurde dit vrijwillig. De vrouw verklaarde echter dat zij tegen haar wil seks had met de verdachte. Zij beschreef onder meer dat zij in augustus 2022 werd gedwongen tot seks met de verdachte en een andere man, waarbij zij met tie-wraps werd vastgebonden en er een deken over haar hoofd werd gelegd. In januari 2023 werd zij hardhandig gedwongen verdachte oraal te bevredigen. De rechtbank acht in beide situaties verkrachting bewezen.

In augustus 2022 nam de verdachte ook nog de bankpas van het slachtoffer mee en pinde een aantal keer geld van haar bankrekening. Daarnaast nam hij zonder toestemming haar scooter mee en veroorzaakte daarmee een verkeersongeval in Vorstenbosch. De verdachte is daarom ook veroordeeld voor diefstal en joyriding.

Tweede slachtoffer

In dezelfde periode had de verdachte seks met een vrouw met een niet aangeboren hersenletsel, die op dat moment in een ggz-instelling verbleef vanwege ernstige psychische problemen. De verdachte had seks met deze vrouw, terwijl zij op dat moment zeer kwetsbaar was en onder invloed van in elk geval alcohol. Volgens de rechtbank moet de verdachte hebben geweten dat het slachtoffer niet meer voldoende in staat was haar wil te bepalen of hem weerstand te bieden. De verdachte maakte daar misbruik van.

Doortrapt en manipulatief

De verdachte maakte op doortrapte en manipulatieve wijze misbruik van de kwetsbaarheid van de slachtoffers. Zij waren weinig of niet weerbaar. Dit wist de verdachte en het lijkt erop dat hij de slachtoffers hierop uitzocht. Eén van de vrouw maakte de rechtbank duidelijk dat de gebeurtenissen tot op de dag van vandaag diepe sporen nalaten. Ook vreest zij dat de verdachte filmpjes van haar heeft verspreid of zal verspreiden.



Verder neemt de verdachte op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor zijn gedrag. Hij ontkent stellig dat de seks tegen de zin van de vrouwen was en draait de situatie om door zich te presenteren als iemand die de slachtoffers juist wilde helpen. Zij zouden hem voortdurend hebben benaderd, zonder dat hij daar behoefte aan had. Daarnaast nam hij de scooter van één van de slachtoffers mee en pinde geld met haar bankpas. Hij profiteerde dus niet alleen seksueel van het slachtoffer, maar deed dit ook op andere manieren.



Narcistisch en paranoïde

Volgens een psycholoog en een psychiater is er bij de verdachte sprake van een antisociale persoonlijkheidsstoornis met narcistische kenmerken en paranoïde trekken. De rechtbank beschouwt hem daarom als verminderd toerekeningsvatbaar. Zonder behandeling is de kans op herhaling groot, stellen de deskundigen. Daarom legt de rechtbank naast een gevangenisstraf van 4 jaar ook tbs met dwangverpleging op. Tot slot legt de rechtbank een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel op. Dit betekent dat de verdachte na zijn behandeling en detentie zo nodig nog langer onder toezicht of onder verdere behandeling kan worden gesteld.