Man aangehouden voor vernieling autoruiten

Een 45-jarige man uit Tilburg is zondagnacht 2 juni aangehouden op verdenking van vernieling. Hij zou bij meerdere auto’s de ruiten hebben ingeslagen.

Agenten reageerden rond 02.25 uur op een melding dat er in de Marie Koenenlaan een man met een ijzeren pijp op straat liep. Onderweg daarnaartoe komt er nog een melding dat de man op autoruiten inslaat. Op de parkeerplaats aan de Marie Koenenlaan zagen de agenten drie auto’s en in de omgeving nog eens twee auto’s met vernielde ruiten. De agenten gingen op zoek naar de verdachte en hielden hem in zijn woning aan. De benadeelden hebben aangiften gedaan van vernieling. De verdachte zit vast voor verhoor.