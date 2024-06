Gewonde bij steekincident in Vlissingen

Zondagmiddag 2 juni is een 21-jarige man uit Vlissingen gewond geraakt nadat hij is gestoken. De politie is een onderzoek gestart.

De melding van het incident kwam rond 12.15 uur binnen bij het operationeel centrum. Het was nog onduidelijk waar het precies had plaatsgevonden. Het slachtoffer vertelde aan een agent dat hij op de Langeleenweg / Hendrik Vroomlaan zou zijn gestoken. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft op die locatie sporenonderzoek gedaan en kijkt of er camerabeelden van het incident zijn.