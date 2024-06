Nederland heeft één na hoogste brede welvaart van de EU

Zweden hoogste brede welvaart

In Zweden is de brede welvaart het hoogst van alle 27 lidstaten van de EU. De brede welvaart is van alle EU-landen het laagst in Kroatië. Dit meldt het CBS, dat in het kader van de verkiezingen voor het Europarlement extra aandacht besteedt aan Europese vergelijkingen.

Brede welvaart Kroatië het laagst

De brede welvaart is van alle EU-landen het laagst in Kroatië. Het land staat op 17 terreinen onderaan de EU-ranglijst. Naast Kroatië is de brede welvaart ook in Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Polen, Griekenland en Slowakije beduidend lager dan in de rest van de EU. Op Griekenland na waren al deze landen minstens tot 1989 communistisch.

Voormalig communistische landen

De voormalig communistische landen, die in 2004 of later lid werden van de EU, hebben vrijwel allemaal een relatief lage brede welvaart. Een uitzondering is Estland, waar de brede welvaart zelfs hoger is dan die in rijkere landen als Frankrijk en België. Ook in de zuidelijke lidstaten die niet communistisch waren, zoals Portugal, Spanje en Italië, is de brede welvaart lager dan gemiddeld, terwijl deze landen al tientallen jaren lid zijn van de EU en haar voorlopers.

Nederland bovenaan qua arbeid en vrije tijd

Nederland scoort het beste van alle EU-landen op het thema arbeid en vrije tijd. Bij alle vijf de indicatoren staat Nederland bovenaan in de ranglijst. Zo is de nettoarbeidsparticipatie het hoogst en de langdurige werkloosheid bijna het laagst.