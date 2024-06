Ruim 745 duizend mensen met andere EU-nationaliteit in Nederland

Op 1 januari 2024 woonden er 745,5 duizend mensen met een nationaliteit uit een van de andere landen van de Europese Unie in Nederland. Mensen met de Poolse nationaliteit vormen de grootste groep. Luxemburg heeft naar verhouding de meeste inwoners met een andere EU-nationaliteit. Dat meldt het CBS in aanloop naar de verkiezingen voor het Europees Parlement.

Bijna 649 duizend inwoners met een EU-nationaliteit zijn 18 jaar of ouder. Zij mogen in Nederland stemmen voor het Europees Parlement, als zij hebben verklaard niet in een ander EU-land aan de verkiezingen deel te nemen.

Jonger dan gemiddeld

Inwoners met een EU-nationaliteit zijn jonger dan die met de Nederlandse nationaliteit. Ze zijn vaker tussen de 20 en 50 jaar oud, en het aandeel dat ouder is dan vijftig is juist kleiner. Dat geldt zowel voor mannen als voor vrouwen. Voor migranten met een EU-nationaliteit is werk de belangrijke reden om naar Nederland te komen, gevolgd door studie en gezinsmigratie.