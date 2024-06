Vrouw (58) omgekomen bij ernstig verkeersongeval bij Nieuwe Krim

Donderdagmiddag rond 13.45 uur ontving de politie een melding van een eenzijdig verkeersongeval aan de Nieuwe Dijk in Coevorden tussen Nieuwe Krim en Steenkwijksmoer met fatale afloop.

Auto tegen boom

Door nog onbekende oorzaak was een auto tegen een boom gebotst. De bestuurder van de auto, een 58-jarige vrouw uit Coevorden, is ter plaatse aan haar verwondingen overleden. Hulpverlening mocht helaas niet meer baten. Ze was de enige inzittende van de auto. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht van het incident.