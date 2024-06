Verdachte aangehouden na steekincident Assen

Na een steekincident aan de Dennenweg in Assen op donderdagmiddag 6 juni 2024 is een verdachte aangehouden. Bij het steekincident raakte één persoon gewond.

Melding steekincident

Op donderdag 6 juni rond 14:50 uur ontving de politie een melding van een mogelijk steekincident aan de Dennenweg in Assen. Ter plaatse troffen we een 39-jarige man uit Erica aan, die gewond was. De ambulance kwam ter plaatse ten behoeve van de medische hulpverlening. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.

Aanhouding verdachte

Kort na de melding hebben we een verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij dit steekincident. Dit gaat om een 27-jarige man uit Coevorden. Hij zit vast en zal worden verhoord. Op locatie is sporenonderzoek gedaan door de specialisten van de Forensische Opsporing. Daarnaast spreken we met betrokkenen en eventuele getuigen. Het onderzoek naar de toedracht en achtergrond van dit incident loopt