Rijk stelt 234 miljoen beschikbaar voor boeren en natuur in Overijssel

'Behoorlijk investeren in landelijk gebied'

Gedeputeerde Maurits von Martels van landbouw en natuur: “Dit geld stelt ons in staat om behoorlijk te kunnen investeren in het landelijk gebied van Overijssel. Met de inzet van koploperprojecten en maatwerk per gebied kunnen we de energie en kracht van Overijssel optimaal benutten. Samen met onze partners en inwoners blijven we bouwen aan de toekomst voor ons platteland.”

Actuele ontwikkelingen

Vandaag heeft de minister voor Natuur en Stikstof in een Kamerbrief aangekondigd dat het demissionaire kabinet €1,54 miljard beschikbaar stelt aan de provincies voor de uitvoering van belangrijke projecten in het landelijk gebied. Overijssel ontvangt hiervan €234 miljoen. Op 7 juni heeft de Ministerraad positief besloten over de ingediende maatregelpakketten voor PPLG Overijssel.

Zowel provinciebrede als gebiedsspecifieke maatregelen te realiseren

Hoewel het wegvallen van het transitiefonds vragen kan oproepen over de voortgang van de (koploper)projecten, biedt deze nieuwe financiering de kans om door te gaan met belangrijke maatregelen. Het toegekende bedrag stelt de provincie Overijssel in staat om zowel provinciebrede als gebiedsspecifieke maatregelen te realiseren, met speciale aandacht voor emissiereductie en de behoeften van ondernemers en inwoners. En dat alleen op vrijwillige basis.

Volgende stap

Als eerste moet de provincie het beschikbare geld aanvragen bij het Rijk en daarna komt het beschikbaar in regelingen. Dat zal naar verwachting eind dit jaar zijn. Met het geld van het Rijk kunnen we aan de slag tot en met 2026. We werken hiermee aan een goede sociaaleconomische toekomst, een toekomstbestendige landbouwsector en versterken van de natuur, het watersysteem en klimaat.

Onze 3x3-aanpak en maatwerk per gebied

In Overijssel geloven we dat ieder gebied specifieke kansen en uitdagingen heeft en maatwerk verdient. Daarom zijn er gebiedsteams actief in Salland, Noordoost Twente, Zuidoost Twente, West Twente, Noordwest Overijssel en het Vechtdal. Onze aanpak richt zich op:

- Een toekomstgerichte agrarische sector

- Verbetering van leefbaarheid en economische kwaliteit

- Versterking van de natuur door vermindering van stikstof en broeikasgassen en

- verbetering van water- en bodemkwaliteit

We bieden maatwerk voor agrariërs die willen stoppen, blijven of hun bedrijf willen omvormen naar extensievere of bredere bedrijfsvoering.

Aan de slag met koploperprojecten

In 2024 starten we met ruim 40 koploperprojecten in zes PPLG-gebieden, waaronder projecten in Baarlingerpolder, Broekheurne en landgoed Junne. We willen hiermee eerste resultaten neerzetten in het landelijk gebied. Daarnaast dienen deze projecten als voorbeeld en helpen ons waardevolle ervaringen op te doen.