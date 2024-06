Vrouw (22) neergeschoten in Groningen, politie houdt 31-jarige man aan

Zondagochtend vroeg is een 22-jarige vrouw uit Groningen zwaargewond geraakt toen zij werd neergeschoten rond 06.00 uur.

Verdachte aangehouden

'Het incident gebeurde aan de Rademarkt in Groningen. Een 31-jarige man uit Delfzijl is als verdachte aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord', zo meldt de politie zondag.

Agenten hoorden knal

Agenten die in de buurt waren hoorden een knal en gingen daarop af. 'Ter plaatse troffen zij een 22-jarige vrouw uit Groningen zwaargewond aan. Zij is overgebracht naar het ziekenhuis', aldus de politie.

Aanhouding

Kort daarop kon in de buurt de 31-jarige verdachte worden aangehouden. Hij is overgebracht naar het cellencomplex en wordt verhoord. Er is een vuurwapen aangetroffen.

Sporenonderzoek

De politie is direct na het incident begonnen met sporenonderzoek. Ook heeft de politie gesproken met meerdere getuigen en worden er camerabeelden bekeken. Het is nog niet bekend wat de toedracht van het schietincident is geweest.