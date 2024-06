OM eist tegen voortvluchtige Jos L. 24 jaar celstraf

Het Openbaar Ministerie (OM) eist 24 jaar cel tegen de 32-jarige Jos L. die maandag 10 juni terechtstond vanwege een zestal drugstransporten van in totaal bijna 7.000 kilo cocaïne, een geweldsincident in Finland en het opdracht geven voor liquidatie. 'Verdachte L. is al geruime tijd voortvluchtig en wordt nationaal en internationaal gezocht', aldus het OM.

Niet verschenen in rechtbank

Het OM heeft deze zaak nu voor de rechter gebracht omdat het onderzoek naar deze feiten is afgerond en het gaat om zware feiten die alweer even geleden zijn gepleegd, in 2019 en 2020. Omdat de verdachte niet verscheen in de rechtbank Rotterdam, en er zich ook geen advocaat heeft gemeld, is de strafzaak bij verstek behandeld. Dat betekent dat het dossier in de rechtbank is besproken in afwezigheid van de verdachte. De officieren van justitie van het Landelijk Parket wezen op de enorme inspanningen die de afgelopen drie jaar zijn verricht om de verdachte op te sporen.

Onvindbaar

'Tot op heden is verdachte L. voor de Nederlandse politie en justitie onvindbaar. Ondanks alle inspanningen is het ons niet gelukt om zijn verblijfplaats te achterhalen of om met hem in contact te komen. Zelfs plaatsing op de Nationale Opsporingslijst en een beloning van 200.000 euro voor de gouden tip hebben ons geen duidelijkheid verschaft over waar L. is. Verdachte heeft er voor gekozen om niet aanwezig te zijn op deze zitting of zich hier door een advocaat te laten vertegenwoordigen. Daarin ligt besloten dat hij tot op heden blijkbaar geen verantwoording wil afleggen voor de zaken die aan hem worden verweten'.

Verificatie

De feiten liegen er niet om, zo zette het OM uiteen. Het gaat om verdenkingen van

grootschalige cocaïnehandel en zware geweldsmisdrijven. De mogelijke betrokkenheid van de verdachte bij de verdwijning van de Nederlands-Marokkaanse Naima Jillal zit hier overigens niet bij. Dat onderzoek loopt nog en in die zaak is L. nog altijd verdachte.

Gekraakte versleutelde berichten Sky ECC

De politie kwam de verdachte op het spoor via communicatie in de versleutelde berichtendienst Sky ECC. Hij maakte er gebruik van diverse schuilnamen zoals El Presidente (de president), Holly en El Ganador (de winnaar). Er zijn zeker acht Sky-accounts aan hem te koppelen, met hetzelfde wachtwoord (schaats) en identiek taalgebruik, zoals ‘alles op zen gangetje’. Ook komen contacten overeen. Het OM gebruikt drie Sky-accounts voor de bewijsvoering. Na een uitgebreid verificatieproces is het OM ervan overtuigd dat deze accounts van de verdachte waren.

Cocaïnetransporten

In het strafdossier staan zes cocaïnetransporten beschreven waar de verdachte volgens het OM verantwoordelijk voor is. Een van de zaken draait om een partij van 1.554 kilo cocaïne die eind december 2019 in beslag is genomen in Rotterdam. De coke zat verstopt in vaten bevroren fruitpulp uit Brazilië. Hoewel in de vroege ochtend nog “alles op zen gangetje” lijkt te gaan, blijkt nog geen 24 uur later in een groepschat dat “de bak verbrand is”, in beslag genomen dus. El Presidente geeft aan dat “we nog twee bakken met kerst hebben die het weer rechttrekken”.

Leidende rol

Bij een ander transport wordt in maart 2020 in de Rotterdamse haven 399 kilo cocaïne aangetroffen. Ook bij deze operatie deelt de verdachte de lakens uit. 'Hij was degene die beslissingen moest nemen. Anderen moesten aan hem toestemming vragen. Een veelzeggende opmerking uit een chatgesprek onderstreept dat: ‘hij is de kapitein van het schip, we volgen hem.’ L. was degene die contact onderhield met corrupte douane contacten, hij wordt ook aangeduid als degene van wie de ‘bak’ was. Verdachte L. onderhield kennelijk ook de contacten met ‘de overkant’ oftewel: personen in Zuid-Amerika die betrokken waren bij dit drugstransport', aldus het OM.

Megatransport

Ook in een megatransport naar de haven van Antwerpen in april 2020 speelt de verdachte een hoofdrol. In totaal blijkt het te gaan om 4.159,20 kilo cocaïne. 13 mensen zijn al in België veroordeeld voor hun betrokkenheid bij deze zaak, in Nederland zijn dat er zes. Wat het OM betreft leidde verdachte L. niet alleen de invoer, maar was hij al vanaf het begin daarbij betrokken, omdat op een deel van de blokken een stempel met de naam ‘Holly’ stond, een bijnaam van de verdachte op Sky. Daaruit trekt het OM de conclusie dat die partij dus al voor vertrek uit Zuid-Amerika voor verdachte bestemd was.

Geweld in Finland

Dat deze handel gepaard gaat met excessief geweld blijkt onder andere uit het zaaksdossier Finland, dat draait om de invoer van 361 kilo cocaïne in december 2019. Als het uithalen van die partij in Rotterdam deels mislukt, probeert de verdachte samen met anderen de rest van de lading met geweld terug te halen via twee onschuldige werknemers van een Fins bedrijf. Een vrachtwagenchauffeur wordt door gemaskerde personen overvallen, onder schot gehouden en mishandeld. Hij loopt hoofdletsel op, meerdere gebroken ribben, kneuzingen en een longperforatie. De verdachte stuurt het geweld aan via een groepschat: “Moeten er nu op af”. “Domineren broer, of willen jullie toekijken hoe spullen gepakt worden. Chauffeur gijzelen of uitslaan, vastbinden. Niet straks weer met een smoes komen”.

Beraming liquidatie

Dat het zaken doen met de verdachte ernstige gevolgen kan hebben, blijkt ook uit het beramen van de liquidatie van een ander persoon, eind januari 2020. L. vraagt een handlanger iemand uit de weg te ruimen, in Rotterdam of Amsterdam. “Broer moeten iemand in rotje laten slapen”. “Broer we moete iemand laten slapen ams echt een belangrijke.” Uiteindelijk blijkt het beoogde slachtoffer in Den Haag te zitten, zo schrijft L. een paar dagen later: “Dit is het adres van die hond hebben we net doorgehad”. Er volgt een foto van het doelwit waarbij hij schrijft: “Moeten we 4 heads opzetten dat het zeker goed gaat”. L. wil die schutters ‘200k’ betalen (€ 200.000,00). Een andere compagnon neemt de klus aan en gaat bij het adres kijken. De liquidatie gaat uiteindelijk niet door, mogelijk omdat de eerste handlanger toen is gearresteerd. Het beoogde slachtoffer is inmiddels een natuurlijke dood gestorven.

‘el Presidente’ en ‘el Ganador’

L. staat niet voor niks bekend onder de namen ‘el Presidente’ en ‘el Ganador’. Het is niet zo dat alleen anderen hem zo noemen, nee, hij noemt zichzelf ook zo. Hij vindt zichzelf kennelijk een hele grote speler. Dat is het OM eigenlijk ook wel met verdachte eens: als je directe lijntjes heb met ‘de overkant’ en blokken cocaïne worden geproduceerd met jouw bijnaam erop. Als jij degene bent die alle beslissingen neemt, zelfs als die gaan over andermans leven. Als het je niet zoveel uitmaakt dat partijen cocaïne van 1500 kilo in beslag worden genomen, omdat er toch nog twee andere containers onderweg zijn om dat recht te trekken, dan ben je ook een hele grote in die internationale cocaïnehandel. Daarbij hoort dan echter ook wel een grote straf.”

Strafmaat

In de zaken die nu behandeld worden is er van december 2019 tot mei 2020 in totaal bijna 7.000 kilo cocaïne in beslag genomen, die te linken valt aan de verdachte. Dat komt neer op ruim 1.300 kilo per maand. Een veelvoud hiervan is wél de havens doorgekomen en daar heeft de verdachte miljoenen mee verdiend, en uiteindelijk misschien wel miljarden. Hij is kennelijk bereid hier grof geweld voor te gebruiken. Het OM weegt ook mee dat de verdachte eerder is veroordeeld voor geweldsdelicten, en die binnen vijf jaar nadat hij vrij is weer pleegt. Alles afwegend heeft het OM besloten om 24 jaar celstraf te eisen.

Ontnemingsvordering

Het OM heeft ook een ontnemingsvordering aangekondigd die in een aparte procedure zal worden behandeld.