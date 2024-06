Defensie neemt hypermodern datacenter in gebruik

Verbetering informatievoorziening tijdens operaties.

De hypermoderne IT-faciliteit in Midden-Nederland zorgt voor efficiënter en veiliger beheer van digitale gegevens. Daarmee verbetert ook de informatievoorziening tijdens operaties. Het nieuwe datacentrum maakt deel uit van het programma Grensverleggende IT (GrIT).

2 gebouwen met servers en koeling

De nieuwe IT-faciliteit bestaat uit 2 gebouwen met servers en koeling. Als 1 datacenter onverhoopt uitvalt, neemt de ander alle taken automatisch over. Daardoor blijft de informatievoorziening voor onder meer troepen altijd gewaarborgd. Verder is het Twin Datacenter in staat om grote hoeveelheden data te verwerken, bijvoorbeeld van sensoren van wapensystemen. Dit geeft militairen een voorsprong op het slagveld ten opzichte van de vijand.

Raak schieten

Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten viceadmiraal Boudewijn Boots benadrukte dan ook het belang van de nieuwe faciliteit tijdens operaties. “Aan het front, waar iedere seconde telt, vormt data de basis. Met meer en betere data, schiet je eerder raak. Daar helpt dit centrum aan mee.”

Programma GrIT

Staatssecretaris Christophe van der Maat ging in op de verbeterde beveiliging van digitale gegevens. “Door de sterke toename van cyberdreigingen kunnen we niet op onze lauweren rusten”, zei hij. “Dankzij het programma GrIT kunnen we al onze data hier veilig opslaan, verwerken en delen.”

Schaalbaar

De nieuwe IT-faciliteit is schaalbaar gebouwd. In de panden zijn eenvoudig extra servers en randapparatuur te plaatsen. Dat is nodig omdat Defensie steeds meer digitale gegevens beheert.

“Het Twin Data Center voldoet aan alle eisen om de toenemende hoeveelheid data nu en in de toekomst te huisvesten”, aldus Boots. “Deze opening is dus een mijlpaal in de modernisering van onze IT-infrastructuur.”