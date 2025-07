Vier aanhoudingen voor drugssmokkel met bloemenkarren naar Scandinavië en Verenigd Koninkrijk

De politie heeft op woensdag 9 juli vier verdachten aangehouden in verband met drugssmokkel naar Scandinavië en het Verenigd Koninkrijk. 'Het gaat in totaal om meer dan 750 kilo cocaïne, verstopt in bloemenkarren. De arrestaties houden verband met de aanhouding van negen verdachten vorig jaar voor een drugstransport met een camper', zo meldt de politie.

Cash en gegevensdragers in beslag genomen

Het gaat om een 49-jarige man uit Ridderkerk, twee 37-jarige mannen uit Urk en een 50-jarige man uit Maassluis. Naast deze aanhoudingen doorzocht de politie meerdere locaties waarbij tienduizenden euro’s contant geld en gegevensdragers in beslag zijn genomen.

Internationale drugshandel

Informatie uit cryptocommunicatie (Encrochat en SkyECC) gaf aanleiding tot het onderzoek, dat werd uitgevoerd door de afdeling Opsporing van de Dienst Infrastructuur van de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties. Dit onder leiding van het Landelijk Parket.

Samenwerking met Finse politie

Uit het onderzoek bleek dat de groep verdachten in de periode van 2020 tot 2024 meerdere drugstransporten faciliteerde en uitvoerde. Met name naar het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië. Zo waren meerdere verdachten in 2020 betrokken bij een drugstransport dat werd onderschept in Finland. Daarom werkte het onderzoeksteam ook samen met de Finse politie.

Engelse rechtszaak

In 2020 werd één van de vandaag aangehouden verdachten al in Engeland vervolgd voor een drugstransport naar het Verenigd Koninkrijk. Hij werd destijds vrijgesproken door een gebrek aan bewijs. Nu wordt hij ervan verdacht, buiten deze Engelse zaak, verschillende transporten te hebben uitgevoerd. Met deze nieuwe aanhoudingen laat de politie zien dat criminelen ook vijf jaar later nog steeds verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor hun daden.

Nieuwe aan het opzetten naar VK

Tijdens het onderzoek bleken meerdere verdachten op dat moment een nieuwe lijn naar het Verenigd Koninkrijk (VK) op te zetten. Doordat de politie dit direct in beeld had konden in september 2024 al negen verdachten op heterdaad worden aangehouden tijdens een transport van 130 kilo cocaïne en heroïne, verstopt in een verborgen ruimte in een camper. Vorige maand werden zeven van deze verdachten veroordeeld tot jarenlange celstraffen.

Illegale goederen via onze hoofdwegen

Nederland is een handelsland waar veel goederen worden ingevoerd en uitgevoerd. Criminelen gebruiken onze infrastructuur en vervoeren illegale goederen door ons land. De dienst Infrastructuur van de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties handhaaft op onze snelwegen, het water en op het spoor en onderschept daarbij wapens, drugs en andere illegale goederen. Met deze inzichten, expertise en door middel van opsporingsonderzoeken krijgt deze dienst zicht op de aanvoerroutes van deze illegale goederen van en naar het buitenland en bestrijdt de politie criminaliteit.