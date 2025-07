Hoofdverdachte witwasonderzoek aangehouden op Schiphol

Syrisch netwerk

'Het Regionaal Samenwerkingsteam Criminele Geldstromen kwam de man op het spoor in een groot onderzoek naar een Syrisch netwerk dat zich bezighoudt met Underground Banking. Deze organisatie verplaatste grote contante geldbedragen via geldkoeriers', aldus de politie.

Eerdere aanhoudingen

Al eerder werden hiervoor 9 mannen aangehouden: drie mannen (22, 30 en 46 jaar) uit Berkel en Rodenrijs, twee mannen (35 en 41 jaar) uit Den Haag, een 35-jarige man uit Zoetermeer, een 36-jarige man uit Nootdorp, een 53-jarige man uit Leidschendam en een 54-jarige man uit Utrecht.

Voortvluchtige verdachte

In totaal is in dit onderzoek bijna 6 ton in contanten en vier auto’s afgepakt. De gisteren aangehouden man was voortvluchtig. Tot voorkort woonde hij in Bergschenhoek. Hij heeft zich uiteindelijk gemeld en kon daarom gisteravond, met behulp van de Marechaussee, worden aangehouden toen zijn vlucht uit Jordanië op Schiphol arriveerde.