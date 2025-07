Marine zet fors in op drones

Wat is de stand van zaken op het gebied van maritieme onbemenste systemen en waar richt de marine zich op? De Taskforce Maritime Uncrewed gaf woensdag 9 juli tijdens een bijeenkomst in de marinehaven in Den Helder tekst en uitleg aan zo’n 180 aanwezigen. Deze werkgroep is eerder dit jaar opgericht en bundelt operationele en technische kennis op het gebied van drones. Doel is om te komen tot versnelde inzet en ontwikkeling van onbemande systemen.

Op en onder water

In een tijd van geopolitieke spanningen en hybride dreigingen is stilzitten namelijk geen optie. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Ook op en onder water speelt er het nodige. Denk aan sabotage van onderzeese infrastructuur of aanvallen op kritieke zeeroutes. De oorlog in Oekraïne laat zien dat onbemenste systemen hierin een steeds grotere rol spelen. Ze zijn feitelijk niet meer weg te denken uit de hedendaagse oorlogsvoering.

'Drones belangrijk wapensysteem om mee af te schrikken'

Tijdens de bijeenkomst werd direct benadrukt dat de ontwikkeling van drones geen doel op zich moet zijn. Wel gelden de onbemenste systemen als een belangrijk wapensysteem om mee af te schrikken of een conflict mee te winnen. De drones moeten bovendien optimaal met elkaar kunnen samenwerken, net als de betrokken mensen. Alleen dat leidt tot effectieve slagkracht.

Visie Taskforce Maritime Uncrewed

Om dit te bereiken heeft de Taskforce Maritime Uncrewed een visie ontwikkeld. Die is gericht op toekomstige inzet en doorontwikkeling van verschillende maritieme operationele domeinen. De focus ligt op mijnen- en onderzeebootbestrijding, bescherming van de Noordzee(bodem), luchtverdediging tegen drones en raketten en op amfibische operaties. De volgende stap is om deze toekomstvisie te delen met de industrie.

Samenwerking en innovatie

Ook Commandant Zeestrijdkrachten viceadmiraal René Tas en zijn ranggenoot Jan-Willem Hartman, Commandant Commando Materieel & IT, kwamen aan het woord. Zij onderstreepten het belang van samenwerking en innovatie, ook buiten de traditionele structuren om.

'Vooral samen met de industrie'

“Innovatief inkopen gaat niet alleen om technologie, het draait om intensieve samenwerking”, zei Hartman. “Niet alleen binnen de muren van Defensie, maar vooral met de industrie. Samen maken we stappen vooruit om de verwerving te versnellen en onze militaire capaciteiten naar een hoger niveau te tillen. En dat is hard nodig, want onbemenste systemen vormen nu al het verschil op het slagveld en zullen dat in de toekomst alleen maar meer doen."

Onbemand komt niet in de plaats van bemand, het is en-en

Tas belichtte dat de krijgsmacht moet blijven innoveren om voldoende slagkracht te hebben. “We moeten ons straks tegen conventionele en onbemande systemen bewapenen. Dat betekent niet afwachten, maar innoveren. Gelukkig zijn we al aan de transitie begonnen. De eerste resultaten zijn hier zichtbaar. Overigens komt onbemand niet in de plaats van bemand. Het is en-en.”

Tal van demonstraties

De dag is vervolgens afgesloten met demonstraties en displays van drones. Denk aan de V-BAT drone van ShieldAI of de onderwaterdrone van Lobster Robotics, waar de Defensie Duikgroep gebruik van maakt. Verder waren Fugro en Damen er met een interceptor droneboot en het nieuwe patrouillevaartuig DSS Galatea. Defensie huurt dit civiele schip. Ook onbemenste systemen uit het Dutch Naval Design Programma zijn getoond.