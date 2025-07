Meerdere verdachten aangehouden in groot onderzoek naar bankhelpdeskfraude

Rotterdam

In een groot onderzoek naar bankhelpdeskfraude heeft de politie deze week twee verdachten aangehouden. Op dinsdag 8 juli is een 61-jarige vrouw aangehouden in haar woning in Rotterdam. Woensdagochtend 9 juli hield de politie een 28-jarige man aan in Vlaardingen. Beide verdachten zitten vast en worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.