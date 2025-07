OM eist 2,5 jaar tegen man die met zijn penis oraal is binnengedrongen bij bewusteloze vrouw die daardoor overleed

112-melding

Op 12 augustus 2022 om 01.34 uur belt een man naar het 112-noodnummer, waarbij hij tegen de centralist zegt: ‘Ze was me aan, ze was, we waren. Erotische avond hadden we. Ze heb drank op. Weet ik het allemaal. Ze ademt niet meer?’ Kort na deze melding arriveren de politie en ambulancemedewerkers. De man vertelt aan verschillende aanwezige politieambtenaren dat de vrouw blauw aanliep tijdens het pijpen, dat ze niet meer ademde en dat hij is gestart met reanimeren. De man wordt aangehouden op verdenking van het seksueel binnendringen bij een bewusteloos persoon – aangevuld met ‘de dood ten gevolge’, nadat het slachtoffer in het ziekenhuis is overleden.

Onderzoek

In opdracht van het OM start de politie een opsporingsonderzoek, dat zich richt op de vragen of hier sprake was van seksueel binnendringen; of het slachtoffer op dat moment in een staat van verminderd bewustzijn was; of de verdachte dit wist of kon weten; en of zijn handelen haar dood heeft veroorzaakt. De officier van justitie ter zitting: ‘’Op basis van de bewijsmiddelen staat voor het OM vast dat de verdachte het slachtoffer, terwijl zij buiten westen op de bank lag, seksueel is binnengedrongen, door zijn geslachtsdeel in haar keel te brengen, ten gevolge waarvan zij geen zuurstof heeft kunnen krijgen en is overleden.’’



Bewijs

Het bewijs bestaat o.a. uit forensische bevindingen, getuigenverklaringen, filmpjes van die avond, en verklaringen van de verdachte.

Zo heeft de verdachte meermaals gedetailleerde, specifieke en consistente uitlatingen gedaan ten overstaan van diverse politieambtenaren, waarbij hij beschreef dat sprake was van seksueel binnendringen (zijn geslachtsdeel in de mond van het slachtoffer), kort voordat het slachtoffer reanimatiebehoeftig werd. Ook heeft een politieagent de verdachte die nacht tegen zijn moeder horen roepen: ‘Als ze dood gaat is het jouw schuld, ik ben te groot geschapen, dat heb jij gedaan. Hij zat in d'r mond en toen stikte ze’. Na deze eerste uitlatingen ontkent de verdachte tijdens het politieverhoor zijn betrokkenheid bij de dood van het slachtoffer. Hij zegt dat dat het pijpen een paar uur eerder die avond had plaatsgevonden en dat ze na het pijpen nog diverse handelingen zou hebben verricht, zoals roken en wandelen. Het OM hecht echter veel bewijswaarde aan zijn eerste spontane verklaringen, omdat die niet zijn besproken of uitgedacht, maar juist primair zijn gedaan en daardoor geloofwaardig zijn.

Daarnaast stroken de verklaringen van de verdachte in het politieverhoor niet met filmpjes die zijn aangetroffen op de telefoon van de verdachte en die hij aan een bekende van hem had gestuurd. Uit die beelden kan de toestand van het slachtoffer in tijd worden geduid: zij is vanaf 00.30 uur tot aan het moment van reanimatiebehoeftig worden niet meer in staat geweest om complexe handelingen te verrichten. Dit wordt ondersteund door uitspraken van de verdachte op de filmpjes, dat de vrouw ‘buiten westen’ is en ‘niet zoveel meer doet vanavond’. De officier: ‘’Zij heeft in een toestand van verminderd bewustzijn op de bank gelegen en de verdachte wist dat er nagenoeg totale passiviteit bij het slachtoffer was. Ook blijkt uit het toxicologische rapport dat zij een flinke hoeveelheid alcohol op had.’’

Verder blijkt uit het sectierapport van de patholoog dat het waarschijnlijker is dat het slachtoffer door verstikking om het leven is gekomen dan door de alcohol die zij die avond had ingenomen. Het OM komt daarom tot de overtuiging dat de verdachte, vlak voor of zelfs ten tijde van het reanimatie-behoeftig worden van het slachtoffer, oraal bij haar is binnengedrongen, terwijl zij in een toestand van verminderd bewustzijn verkeerde, waarna ze blauwe lippen kreeg en stopte met ademen.

Strafeis

‘’De verdachte heeft misbruik gemaakt van de weerloosheid van het slachtoffer. Hij heeft enkel zijn eigen (seksuele) behoefte voorop gesteld en zich niet bekommerd om het slachtoffer, dat duidelijk niet meer in staat was haar wil te bepalen. Dat hij zich niet bewust is van het kwalijke van zijn gedrag blijkt ook wel uit de vele filmpjes die de verdachte heeft gemaakt en gedeeld. Daaruit komt een beeld naar voren van een man die totaal de regie heeft en de lakens uitdeelt die avond. Het gaat zoals hij het wil. Hij is negen jaar ouder dan zij en er was een zekere mate van afhankelijkheid. Zij was kwetsbaar en beschadigd. En hij ‘zorgde’ voor haar’’ , aldus de officier. Volgens het OM heeft het gedrag van de verdachte die nacht geleid tot de dood van de 21-jarige jonge vrouw. De officier eiste een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van dertig maanden.

De rechtbank doet naar verwachting uitspraak op 24 juli