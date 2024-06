Delfsail 2024 van start

Delfzijl maakt zich op voor 100 duizenden bezoekers van het evenement Delfsail 2024. Een groot aantal schepen zullen vier dagen in de haven liggen, waaronder bijzondere Tall Ships die veelal in gebruik zijn als opleidingschip van de marine in verschillende landen.

Naast het grote aantal boten is er ook een breed scala aan andere evenement, waaronder een aantal grote artiesten die zullen optreden op verschillende podia in de haven. Zo geeft donderdagavond Danny Vera een concert, maar ook namen als Jan Smit, Suzan en Freek en vele andere komen om het grote aantal publiek te vermaken.

Er is in de wijde omtrek geen hotel, B&B of kampeerplek meer te krijgen. Zo staat camping Klein Finland in Wagenborgen tot de nok aan toe vol.