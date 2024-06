Man (25) in Den Haag bevrijd bij gijzeling, vier verdachten aangehouden

Vastgehouden in woning

Het slachtoffer werd in de nacht van zondag op maandag vastgehouden in een woning. Daar wist de politie hem maandag te bevrijden. Een 49-jarige vrouw en drie mannen van 21, 23 en 23 jaar werden aangehouden.

Naar woning gelokt

Het slachtoffer werd zondagavond naar de woning van de vrouw aan de Rederijkerstraat gelokt. Daar waren ook de drie mannen aanwezig, die het slachtoffer vervolgens niet meer wilden laten gaan. Hij werd bedreigd en mishandeld. Naasten van het slachtoffer werden benaderd dat er een geldbedrag moest worden betaald.

Inval politie

Maandagochtend wist de politie het slachtoffer te lokaliseren en ontzetten. In de woning werden drie verdachten aangehouden, een vierde werd later die dag in Rotterdam opgepakt. Zij zijn vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die hun voorarrest met 14 dagen heeft verlengd. 'Een conflict in het criminele milieu is mogelijk aanleiding geweest voor de gijzeling', aldus het OM.