3 tips voor het kopen van professionele keukenapparatuur

Het selecteren van de juiste keukenapparatuur is essentieel voor een soepele bedrijfsvoering in elke professionele keuken. Van ovens en koelkasten tot mixers en frituurpannen, elke machine speelt een cruciale rol in de dagelijkse operaties. Maar wat gebeurt er als een van deze apparaten faalt?

Belangrijke tips

Het is van groot belang om voorbereid te zijn en de juiste keuzes te maken bij het aanschaffen van nieuwe apparatuur op Horecagemak. Hier zijn enkele belangrijke tips om ervoor te zorgen dat je keuken efficiënt blijft draaien, ongeacht de omstandigheden.

1. Zorg voor een betrouwbare back-up

In je keuken staat apparatuur die dag in dag uit wordt gebruikt voor verschillende items op je menukaart. Als deze niet goed werkt of kapot gaat, moet je erop kunnen vertrouwen dat je zo snel mogelijk weer aan de slag kunt om eventuele verstoringen tot een minimum te beperken. Hoe kun je de verstoring tot een minimum beperken? Gebruik deze tips:

• Controleer de garantieopties bij het kopen van apparatuur. Het hebben van een garantie geeft je gemoedsrust bij het kopen van dure apparatuur en vermindert de uitvaltijd mocht er zich een onverwachte breuk voordoen.

• Toegang tot klantenservice en technische ondersteuning. Goede technische ondersteuning betekent dat je je geen zorgen meer hoeft te maken als apparatuur kapot gaat.

• Snelle toegang tot reserveonderdelen. Het kan erg kostbaar zijn als een essentieel onderdeel van de apparatuur defect raakt, dus snelle toegang tot reserveonderdelen is van cruciaal belang.

2. Kijk niet alleen naar het uiterlijk

Mensen zijn altijd geneigd om te kiezen voor het product dat er het beste uitziet, maar dat betekent niet altijd dat je het product krijgt dat het beste bij je past! Wanneer je op zoek bent naar nieuwe keukenapparatuur, zijn er een paar dingen waar je rekening mee moet houden:

• Prestaties en betrouwbaarheid – Als je in een product gaat investeren, moet je ervoor zorgen dat je erop kunt vertrouwen. Zal het keer op keer werken zonder te breken? Voldoet het eindproduct aan de norm die je wenst? Het heeft geen zin iets te kopen omdat het er mooi uitziet als het gevoelig is voor breuk en het eindresultaat onder de maat is.

• Klantenservice en technische ondersteuning – Hoewel je de prijs en mogelijkheden van de apparatuur aan het afwegen bent, moet je ook after-sales ondersteuning overwegen. Als je toegang hebt tot deskundige technici, kun je op de lange termijn tijd en geld besparen als dit betekent dat je je keuken snel weer aan de praat kunt krijgen als er iets misgaat.

3. Wees bewust van het milieu

Het staat misschien niet altijd bovenaan je wensenlijstje, maar in 2024 is milieubewust bezig zijn een belangrijke overweging. Dus als je een apparaat wilt vervangen, vraag jezelf dan af: moet het altijd gloednieuw zijn? Hoogwaardige, duurzame gereviseerde apparatuur is direct verkrijgbaar in de foodservicemarkt en kan de perfecte oplossing zijn voor jou en je bedrijf. Het kopen van gereviseerde apparatuur, ondersteund door technische ondersteuning van topkwaliteit, kan je op de lange termijn veel geld besparen en voorkomt dat gereviseerde apparatuur op de vuilstort belandt, win-win!