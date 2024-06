Koningin Máxima in legerkloffie baant samen met genisten de weg

Het aanpassen van het terrein maakt in een gevecht het verschil voor eenheden. De militairen van het Regiment Genietroepen trainen er dan ook dagelijks op. 'De pioniers van de krijgsmacht kregen vandaag hulp van koningin Máxima. Ze bleek bijzondere militaire eigenschappen te hebben', zo meldt het ministerie van Defensie donderdag.

'Flink voor de kiezen'

De koningin kreeg het wel flink voor de kiezen in s’-Hertogenbosch. Eerst was er een uitleg over het werk van de militairen hielp zij hen met het vrijmaken van hindernissen. Dat gebeurde aan de hand van het oefenscenario voor een rivieroversteek.

Explosieven

'Na deze uitleg werd zij in een pantsergeniegroep opgenomen voor een verplaatsing per Boxer naar de eerste hindernis. Het bleek om een bemijnde draadhindernis te gaan. Deze werd samen met de groep doorbroken. De koningin drukte uiteindelijk zelf op de rode knop. De explosieven ontploften', aldus het ministerie.

Bruggen bouwen

Bij de tweede oefening hield koningin Máxima het maar net droog. Zij maakte deel uit van een brugpeloton dat een veer bouwde om de Boxer over de Maas te zetten. De koningin werd hierbij met de zogenoemde boot bruggenbouw te water gelanceerd. Zij koppelde vervolgens het laatste ponton aan het veer. De geslaagde oefening werd aan de waterkant afgesloten met regimentstradities. De koningin zong mee met het Mineurslied en dronk brandewijn.

Nooddam

Een gebied vrijmaken van hindernissen of een pontonbrug bouwen zijn 2 van de belangrijke taken van de genie. Ze doen dat in binnen- en buitenland. Begin dit jaar leverden circa 25 militairen van het regiment een bijdrage aan de aanleg van een nooddam bij Maastricht.

Opbouw onderkomen Irak

Deze lente waren ze verder actief bij de opbouw van het onderkomen in Irak voor het uitgezonden helikopterdetachement. Afgelopen maand werden de genisten ingezet bij de omvangrijke NAVO-oefening Steadfast Defender. De militairen bouwden onderweg naar Litouwen een brug zodat het konvooi door kon reizen.