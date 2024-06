Nederland versterkt defensiesamenwerking met Qatar

Qatar is een belangrijke en strategische regionale speler. “Vanuit Qatar worden belangrijke internationale missies aangestuurd. Het land speelt zo een sleutelrol bij het bevorderen van stabiliteit en verminderen van spanningen in de regio. We versterken onze bilaterale samenwerking, met name door kennisuitwisseling”, aldus Ollongren. Nederland stelt vooral prijs op de samenwerking in de strijd tegen de terreurorganisatie ISIS en het partnerschap met de NAVO.

Kennis en ervaring

De overeenkomst die nu is ondertekend gaat vooral over het uitwisselen van kennis en ervaring. Ook de wederzijdse deelname aan militaire cursussen, trainingen en oefeningen staat er in beschreven. De afspraken worden vastgelegd in jaarplannen. Elke 2 jaar worden de voornemens vertaald naar concrete acties.

Aansturing van missies

Qatar huisvest het multinationale Combined Air Operations Center (CAOC) in Al Udeid. Op deze vliegbasis bevindt zich het aansturingscentrum van onder meer de anti-ISIS-inzet binnen Operation Inherent Resolve (OIR). Vanaf de luchtmachtbasis worden operaties in de hele regio nauwkeurig gepland, voorbereid en live gevolgd. Hieronder vallen onder meer de NAVO-missie in Irak (NMI) en de operaties in Syrië en in de Rode Zee. Op het CAOC werken militairen uit 19 landen , onder wie 3 Nederlandse officieren.

De Qatarese defensie zet in op de certificering van militair materieel volgens de standaarden van de NAVO. Van alle Golfstaten is Qatar hierbij het meest gevorderd. Naar verwachting is het land eind dit jaar volledig gecertificeerd. Het doel daarvan is om interoperabiliteit mogelijk te maken.