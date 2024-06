16 jaar cel en tbs voor moord op ongeboren baby en zware mishandeling zwangere vriendin

Een 52-jarige man is veroordeeld tot 16 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ongeboren baby en zware mishandeling met voorbedachte rade van zijn zwangere vriendin met de dood tot gevolg. De rechtbank acht bewezen dat de man een abortusopwekkend middel, drugs en alcohol heeft verstrekt en zijn 32-jarige Braziliaanse vriendin ertoe aanzette het in te nemen. Als gevolg daarvan is de bevalling op gang gekomen. De man heeft nagelaten om medische hulp in te schakelen nadat zijn vriendin hevig bloedde. Daardoor zijn de baby en de vriendin overleden.

De 32-jarige vriendin was in oktober 2019 tussen de 32 en 37 weken zwanger van een jongen. Uit berichten tussen de 52-jarige man en zijn vriendin en de verklaringen die de man aflegde, leidt de rechtbank af dat hij van begin af aan een sterke voorkeur had voor het krijgen van een meisje. Hij dwong haar meermalen om een echo te laten maken om achter het geslacht te komen. Uit communicatie tussen beiden concludeert de rechtbank dat het krijgen van een meisje de enige optie was voor de man. De man heeft in talrijke berichten, herhaaldelijk en op dwingende toon, aangedrongen op een abortus. De boodschap was duidelijk: een meisje of abortus.

Machtsverhouding

De grote verschillen in achtergrond en leefomstandigheden van de man en zijn vriendin maakt hun relatie ongelijkwaardig concludeert de rechtbank. De 32-jarige vrouw was kwetsbaar en financieel afhankelijk van de 52-jarige man. Er was sprake van een machtsverhouding waarin de man zijn wil kon opleggen aan zijn vriendin.

Heft in eigen handen

Uit de bewijsmiddelen blijkt hoe planmatig de man te werk ging. Zo dwong hij zijn vriendin meermalen (abortus)medicijnen te kopen in Brazilië, maakte hij geld naar haar over om die medicijnen te kopen en vertelde hij haar hoe ze moest aborteren. De rechtbank is van oordeel dat de man actief heeft gehandeld om de voorgenomen abortus te realiseren. Toen duidelijk werd dat het zijn vriendin niet lukte om voor haar komst naar Nederland de zwangerschap te beëindigen, nam de man het heft in eigen handen door zelf via internet (abortus)pillen te bestellen. Zijn plan was duidelijk, de foetus moest dood. Desnoods zou hij het eigenhandig om het leven brengen. Daarbij was hij zich heel bewust van het risico op overlijden van zijn vriendin.

Het is volgens de rechtbank duidelijk dat de man de abortuspillen misoprostol heeft besteld en het slachtoffer ertoe aanzette die in combinatie met een grote hoeveelheid MDMA, cocaïne, ketamine en alcohol in te nemen. De rechtbank acht de man schuldig aan de moord op de ongeboren baby. Als gevolg van de abortuspillen, drugs en alcohol is de bevalling op gang gekomen en is (mede door een mogelijke stuitligging) een scheur in de baarmoeder ontstaan. Dit leidde tot hevig bloedverlies bij het slachtoffer. De man heeft vervolgens nagelaten om medische hulp in te schakelen waarna zowel zijn vriendin als de baby overleden. De man wordt ook veroordeeld voor zware mishandeling met voorbedachten rade met de dood van zijn vriendin tot gevolg.

Geen probleembesef

De man heeft niet volledig meegewerkt aan de persoonlijkheidsonderzoeken, onder meer in het Pieter Baan Centrum. Uit de wel gedane onderzoeken leidt de rechtbank af dat ten tijde van de gepleegde feiten sprake was van een ongespecificeerde persoonlijkheidsstoornis met narcistische trekken. Omdat de man geen probleembesef heeft, acht de rechtbank de acht de kans op herhaling groot. Deze problematiek, die vooral tot uiting komt in relaties, zal zonder behandeling niet verdwijnen. Daarom legt de rechtbank de man tbs met dwangverpleging op. Omdat de feiten zo ernstig zijn krijgt hij daarnaast 16 jaar gevangenisstraf opgelegd.