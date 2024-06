Bakwagen volledig in brand

In de nacht van donderdag op vrijdag werden omwonden van de Hendrika van Haeftenstraat in Boxtel opgeschrikt door een felle brand. Rond 4.30 uur ging een bakwagen volledig in vlammen op. Toen de brandweer ter plaatse kwam stond het voertuig al volledig in lichterlaaie.