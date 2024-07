Nieuwe Wet seksuele misdrijven van kracht

De nieuwe Wet seksuele misdrijven is van kracht. Hiermee zijn slachtoffers van seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag strafrechtelijk beter beschermd. Uitgangspunt van de wet is dat seksuele handelingen altijd vrijwillig en gelijkwaardig moet zijn.

In de nieuwe Wet seksuele misdrijven (WSM) zijn meer vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag strafbaar. Ook online. Voor aanranding en verkrachting gaat het niet meer om “het doorbreken van de wil” (dwang), maar over “het ontbreken van instemming”. En verkrachting kan niet verjaren. Ook seksuele intimidatie en sexchatting met minderjarigenzijn strafbaar waarbij voor beiden geldt dat het online en offline strafbaar is.

Het is strafbaar als:

- seksueel contact wordt doorgezet, terwijl er duidelijk waarneembare signalen zijn dat de ander geen seks wil.

- iemand op intimiderende wijze seksueel word benadert. Op straat, op openbare sites of sociale media. Of het strafbaar is, hangt onder andere af van de inhoud van de seksuele benadering. Maar ook van de duur, frequentie, omgeving en situatie.

- een kind onder de 16 jaar – of een kind van 16 of 17 jaar in een kwetsbare positie – word benadert voor seks. Dus ook al voordat er een voorstel is gedaan voor een ontmoeting voor seksuele doeleinden. De politie kan hierdoor sneller optreden om seksueel misbruik van kinderen te voorkomen.

Bewijsbaarheid niet anders

De politie staat positief tegenover de wetswijziging. Het sluit aan bij de huidige tijdsgeest en maatschappelijke norm. Wel waarschuwt de politie voor te rooskleurige verwachtingen van de wet als het gaat om bewijsbaarheid. Want ook als er bijvoorbeeld geen dwang was, moet nog wel worden bewezen dat het slachtoffer niet wilde. Daarbij geldt dat de verdachte redelijkerwijs had kunnen vermoeden of wist dat die wil ontbrak

én hoe de verdachte met die wetenschap is omgegaan. Aanvullend bewijs -zoals sporen op het lichaam, camerabeelden en tekstberichten-blijft noodzakelijk. De politie schat daarom in dat het verzamelen van bewijs niet eenvoudiger is dan in de huidige wetgeving.