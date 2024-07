4e Patriot-vuureenheid erbij; Defensie zet stap naar volwaardige luchtverdediging

Robuuster

'Deze moet Nederland robuuster maken tegen dreigingen op de lange afstand. De oprichting was wel alvast vandaag. Dit net als ‘12 luchtverdedigingsbatterij’. Thuisbasis is in Vredepeel waar het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC) is ondergebracht. Daar komt ook een nieuwe testcentrum voor middelen tegen drones', aldus het ministerie.

2 identieke batterijen tegen luchtdreigingen

Met de oprichting van de nieuwe luchtverdedigingsbatterij beschikt Nederland straks over 2 identieke batterijen tegen luchtdreigingen op de korte en middellange afstand. Deze luchtverdedigingseenheden zijn gezamenlijk of zelfstandig in te zetten. Defensie heeft zo meer middelen en mogelijkheden om dreigingen vanuit het lucht het hoofd te bieden.

Personeel erbij

Voor de nieuwe eenheden daadwerkelijk aan de slag kunnen, moeten nog wat stappen worden doorlopen. Zo staat de organisatie weliswaar al, maar er moet nog personeel bij. Er zijn zo’n 200 arbeidsplaatsen. Daarnaast moeten ook alle huidige raketsystemen worden vervangen.

Testcentrum

Het nieuwe testcentrum voor middelen tegen drones is niet alleen voor DGLC bedoeld. Er kunnen ook diverse overheidspartners terecht. Zij kunnen hier bijvoorbeeld counter-dronesystemen uit de industrie testen.

Investeren

Defensie investeert in capaciteiten waar de krijgsmacht goed in is. Luchtverdediging is hier een voorbeeld van. Daarmee kan Defensie op dit vlak voldoen aan de eerste hoofdtaak: het beschermen van het eigen grondgebied en dat van bondgenoten. Ruim een jaar geleden werd hiervoor ook al een nieuwe luchtverdedigingseenheid opgericht. Deze batterij beschikt over wapensystemen die kunnen beschermen tegen dreigingen van helikopters, vliegtuigen en drones.

Oekraïne

Defensie versterkt niet alleen de eigen luchtverdediging. Nederland heeft onlangs het voortouw genomen om samen met andere landen opnieuw een Patriot-systeem aan Oekraïne beschikbaar te stellen. Diverse landen kunnen hiervoor onderdelen en munitie leveren.