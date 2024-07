Auto ramt woning

Woensdagmorgen vond rond 5.20 uur een ernstig ongeval plaats op de Schijndelsedijk (N618) bij Boxtel een ernstig verkeersongeval plaats. Een automobilist verloor door nog onbekende oorzaak de controle over zijn voertuig en ramde aan de andere zijde van de weg een woning en kwam vervolgens met zijn auto op zijn kant tot stilstand.

Brandweerlieden hebben de gewonde automobilist via de kofferbak van het voertuig uit de auto gehaald. Ook heeft een team de woning geïnspecteerd, de bewoners mogen nu de woning niet in voordat deze door een bouwkundige is onderzocht.