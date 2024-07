Drukte op de weg door vakantie regio Zuid

Het meeste oponthoud is er vrijdagmiddag op de wegen in Noord-Brabant, richting de Veluwe en op de A2/A27 van Utrecht naar het zuiden.

Drukte in het buitenland

In het buitenland zijn dit weekend eveneens veel vakantiegangers onderweg. In Frankrijk rijdt het zaterdag 6 juli langzaam op de A7, de Autoroute du Soleil en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. De 'officiële' zwarte zaterdagen vallen dit jaar volgens de Fransen op 27 juli en 3 augustus.

Zwitserse A13 dicht door noodweer

In Zwitserland is het grootste knelpunt de A2, de route via de Gotthardtunnel. Daar wordt het deze zomer extra druk omdat de alternatieve route via de A13 (route San Bernardinotunnel) in beide richtingen dicht is bij Mesocco na het noodweer van eind juni. Herstelwerkzaamheden duren naar verwachting enkele maanden.

Andere alternatieven voor de A13 zijn:

* Via de A12 Bern-Montreux via de Grote Sint Bernardtunnel * Via Oostenrijk A13 Innsbruck-Bolzano via de Brennerpas * Via Frankrijk Lyon-Chambéry de Mont-Blanctunnel RN206 * Via Frankrijk Lyon-Grenoble de Fréjustunnel

Ook in Duitsland is zaterdag veel vakantieverkeer onderweg. Dat is o.a. te merken ten zuiden van München en bij Hamburg. Grootschalige werkzaamheden veroorzaken veel vertraging bij grote steden zoals Frankfurt en Neurenberg.

In Oostenrijk zit er veel vakantieverkeer op de route A10/A11 Salzburg – Villach, de route naar Slovenië en Kroatië. Ook is het druk op de Fernpas, de B179.

Vakantiegangers onderweg naar Italië moeten rekening houden met filevorming op de A13/A22 Brennerpas-Verona.

In Oostenrijk mag doorgaand vakantieverkeer in Tirol in het weekend overdag niet afwijken van de snelwegen om via binnenwegen de files te omzeilen. Bestemmingsverkeer is uitgezonderd van deze maatregel.