Internationale voorbeelden van gokregulering zonder Cruks

In Nederland maken we massaal gebruik van de CRUKS om spelers met gokproblemen te beschermen. Dit is één van de vaste maatregelen die we toepassen in ons land.

Omzeilen

Maar spelers kunnen de CRUKS omzeilen door in het buitenland te gokken. Toch zijn er ook internationale oplossingen voor gokregulering. In het buitenland wordt er ook nagedacht over het beschermen van spelers. In verschillende landen zijn speciale licenties die toezicht houden. Maar hoe worden spelers in het buitenland beschermd bij een gokverslaving?

Omliggende landen maken gebruik van een vergelijkbaar systeem

Nederland is absoluut niet uniek met het invoeren van de CRUKS. We zien dat er in omliggende landen gebruik gemaakt wordt van een vergelijkbaar systeem. In zowel België, Duitsland als het Verenigd Koninkrijk wordt een soort CRUKS gebruikt. Hier kunnen spelers zichzelf inschrijven en zo zichzelf uitsluiten bij gokproblemen. Net als in Nederland krijgen ze geen toegang meer tot online casino's en fysieke casino's. Spelers kunnen zo een gokstop inlassen en niet langer meer in de problemen komen.

Uitsluiting per casino

In het buitenland buiten omliggende landen ligt het vaak anders. Een groot deel van de online casino's is voorzien van een MGA licentie. Deze licentie beschermt een flinke lijst met casino's. Maar de MGA werkt in principe niet met een CRUKS of een systeem waarbij je jezelf in één keer bij alle online casino's kan uitsluiten. Maar het is wel zo dat je bij deze casino's jezelf per casino kan uitsluiten. Je kunt dus per casino aangeven dat je er niet langer meer wilt gokken. Een casino mag je dan ook niet langer meer benaderen met mailtjes of telefoontjes om geld bij te storten. Je wordt dan echt uitgeschreven uit het casino en je kunt niet langer meer inloggen met je account. Het nadeel van uitsluiting per casino is dat je minder goed beschermd wordt. Je kunt namelijk gewoon een ander casino bezoeken en hier alsnog een account aanmaken.

Sommige licenties hebben wel een complete uitsluiting

Er zijn een aantal licenties waarbij je niet per casino jezelf hoeft uit te sluiten. Een voorbeeld hiervan is de Kahnawake Gaming Commission. Dit is een vrij gebruikelijke licentie in het buitenland. Eén van de voordelen van deze licentie is dat deze niet landgebonden is. Een casino met deze licentie kan dus overal ter wereld actief zijn. De laatste jaren zien we een enorme groei met online casino's die hier een licentie bezitten. Via de website van de KGC kunnen spelers een formulier invullen om zichzelf te laten uitsluiten. Je krijgt dan tot geen enkel KGC casino meer toegang. Ideaal dus als je liever bij meerdere casino's tegelijk uitgesloten wilt zijn. Dit werkt dus vergelijkbaar met de CRUKS alleen dan wereldwijd.

Kahnawake heeft de statistieken van vorig jaar bekend gemaakt, die vind je op deze pagina. Zo bleken dat 455 spelers zichzelf in dat jaar hebben uitgeschreven. Het proces is een stuk makkelijker dan bij de CRUKS uitschrijven.

Vaak moet je wel zelf aankloppen bij gokproblemen

In Nederland zijn er flink wat regels voor casino's voor het helpen van spelers met gokproblemen. Zo moeten online casino's spelers zelf in de gaten houden en ingrijpen als er problemen zijn. Het monitoren van spelers gebeurt in het buitenland niet zo snel. Zelfs als je gigantische bedragen gaat storten wordt er niet ingegrepen. Dit is wel iets om in gedachten te houden. Je bent in het buitenland vaak zelf verantwoordelijk voor je eigen speelgedrag. Als je dus het gevoel hebt dat het fout gaat moet je zelf contact opnemen met het casino. Het casino zal je daarna helpen door je naar de juiste instanties te sturen en je account te sluiten.

Steeds meer Nederlanders gokken internationaal

We zien wel steeds vaker een verschuiving richting de internationale casino's. Steeds vaker gokken de spelers online in buitenlandse casino's. Hierdoor krijgen ze dus ook te maken met een andere gokregulering zonder CRUKS. Het kan wel slim zijn om als speler vooraf op de hoogte te zijn van de regels in het casino waar je speelt.