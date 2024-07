Zakelijk uitbreiden naar België: 3 tips voor meer kans op succes

Nederland staat internationaal bekend als belangrijk handelsland. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat ons kleine landje zich zowel als het gaat om import als export bevindt in de top acht van wereldexportlanden. In veel gevallen gaat het om handel met buurlanden. Zo is een kwart van de export bedoeld voor Duitsland, en is België zelfs voor het grootste gedeelte afhankelijk van goederen uit Nederland. Ben je ondernemer en wil je ook internationaal gaan ondernemen, bijvoorbeeld door uit te breiden naar België? Hieronder vind je drie handige tips om de kans op succes te vergroten.

Redenen om naar België uit te breiden (en uitdagingen daarbij)

Onze zuiderburen zijn om diverse redenen populaire handelspartners. Zo is geografische nabijheid een groot voordeel, plus het feit dat ze goed bereikbaar zijn via de weg. Daarnaast zijn er ook culturele overeenkomsten, en lijken het Nederlands en Vlaams op elkaar.

Dat neemt echter niet weg dat je ook rekening moet houden met een aantal zaken. Zo kunnen de talen en culturen wel overeenkomsten hebben, maar zijn er net zoveel verschillen die zakelijk succes in de weg kunnen staan. Vooral als je uit wil breiden naar Wallonië, waar Frans de voertaal is. Dit beseft niet iedereen direct en de uitbreiding is in eerste instantie vaak vanuit enthousiasme is, zonder hier al goed over na te hebben gedacht. Daarom vind je hieronder een aantal handige tips en inzichten.

Doe vooronderzoek naar de Belgische lokale markt

Wil je van internationaal ondernemen een succes maken, dan is het aan te raden professionele hulp en advies te zoeken bij het opstellen van de beste strategie. Bijvoorbeeld bij partijen die veel kennis hebben over de lokale markt. Zij kunnen snel bepalen waar groeikansen liggen, met welke concurrentie rekening gehouden dient te worden, en welke klantgroepen interessant zijn en hoe je deze kunt bereiken.

Regel recruitment van Belgisch salespersoneel

Ook recruitment van Belgisch salespersoneel kan de kans op succes aanzienlijk vergroten. Lokale verkopers kunnen gemakkelijker verkoopkansen creëren omdat ze bekend zijn met de cultuur en taal, en sneller worden vertrouwd. Daarbij is het fijn dat je niet zelf uit hoeft te gaan zoeken hoe het zit met arbeidsvoorwaarden en contracten voor buitenlandse medewerkers van je onderneming. En dat je – zeker als je al personeel tekort komt – hier geen kostbare mensen hoeft te missen.

Laat de marketing passen bij de Belgische markt

Tot slot is het ook belangrijk om marketinguitingen aan te passen aan de Belgische taal en cultuur. Zo staat de Nederlandse taal en cultuur als veel directer te boek dan de Belgische. Bovendien worden – zelfs in het Vlaams dat op Nederlands lijkt - woorden anders gebruikt. Zoals het veelvuldige gebruik van de – voor ons – formele aanspreektitel ‘u’. Nog zoiets: intenties van online zoekopdrachten kunnen in België heel anders zijn. Dezelfde online campagne kan dus in België een heel ander resultaat opleveren dan in Nederland.

Succes met de uitbreiding naar België! Bovenstaande tips kunnen ervoor te zorgen dat uitbreiding soepel verloopt en uiteindelijk ook een succes wordt.