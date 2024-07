€ 300 miljoen extra om voor Oekraïne bestemde F-16’s te bewapenen

“De Oekraïners moeten niet alleen kunnen vliegen met de F-16’s. Ze moeten ook in staat zijn de toestellen in te zetten”, zei Brekelmans. “Bewapening is daarom cruciaal. Met de munitie die we aanschaffen kunnen de F-16’s helpen om Russische aanvallen af te slaan. De agressie van Poetin kent geen grenzen, onze steun moet daarom in volle vaart door blijven gaan. Met het kopen van deze extra F-16-munitie willen we dan ook de boodschap afgeven aan Moskou dat de NAVO-bondgenoten Oekraïne onverminderd blijven steunen. Rusland mag deze oorlog niet winnen, dit is ook in het belang van onze veiligheid.”

Air Force Capability Coalition

Nederland geeft samen met Denemarken en de Verenigde Staten leiding aan de zogeheten Air Force Capability Coalition (AFCC).

Nederland stelt 18 F-16’s beschikbaar voor het Europese F-16-trainingscentrum in Roemenië. Daarnaast worden 24 Nederlandse F-16’s overgedragen aan Oekraïne.

Operationele veiligheid

De overdracht van de eerste F-16’s door de AFCC aan Oekraïne nadert snel, vanuit het oogpunt van operationele veiligheid wordt terughoudend gecommuniceerd over de details. Dit is ook op uitdrukkelijk verzoek van Oekraïne.