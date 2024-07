Wil je er even heerlijk tussenuit? Ontdek de vakantie die het beste bij jou past!

Of je nu op zoek bent naar rust of juist naar avontuur, of je houdt van lekker eten of van historie en cultuur, er is altijd een vakantiebestemming dicht bij huis die goed bij je past. Ontdek de verschillende soorten vakanties en plan jouw volgende uitje naar een van de vele hotels!

Kies voor de natuur

Wil je heerlijk tot rust komen, ga dan voor een uitje in de natuur. Geniet van lange wandelingen of fijne fietstochten door bossen en duinen, langs heidevelden en via kronkelende rivieren. Ontdek ook zeker de nationale parken en natuurreservaten in binnen- of buitenland. Relax heerlijk in een prachtige omgeving, weg van alle drukte. Bezoek de Veluwe in Nederland, ga op vakantie naar de Belgische Ardennen of ontdek de immense natuurgebieden in Duitsland. Ook een avontuurlijke vakantie is goed mogelijk in de natuur! Ga bergbeklimmen, tokkelen of kanoën. Wil je je echt één voelen met de natuur? Boek dan een vakantiehuisje omringd door groen, bijvoorbeeld op een vakantiepark in Nederland, en voel je een met de natuur. Word wakker met het geluid van vogels, voel het zachte gras onder je voeten en geniet van weidse vergezichten.

Ontspan in de wellness

Ben je eraan toe om even helemaal ontzorgd te worden? Laat je dan in de watten leggen tijdens een wellnessvakantie! Ontdek de verschillende soorten sauna’s, stap in thermale- of kruidenbaden met helende werking, ontspan tijdens de fijnste spa-behandelingen of doe mee aan een yogales. Een wellnessuitje is bewezen goed voor je mentale en fysieke gezondheid. Wat wil je nog meer? Wil je een wellnessvakantie boeken, maar ook genieten van genoeg privacy? Kies dan voor een vakantiehuisje met privéwellnessfaciliteiten, zoals een bubbelbad of hottub.

Verken leuke steden

Een stedentrip is de perfecte vakantie voor wie houdt van winkelen, lekker eten, interessante geschiedenis en cultuur. Maak een leerzame stadswandeling langs de vele trekpleisters en historische gebouwen, ontdek de leukste markten en proef de lokale keuken. Stap ook zeker een museum binnen en leer meer over de stad waar je verblijft, of bewonder de mooiste kunstwerken. Ook voor een romantisch uitje kun je goed terecht in een prachtige stad. Ga samen naar een charmant verblijf in een romantische stad als Parijs en geniet van diner bij kaarslicht.

Ga voor een gezellig familiepark

Even tijd spenderen met je dierbaren, dat kan fijn tijdens een vakantie op een gezellig familiepark. Op een familievriendelijk vakantiepark zal iedereen zich vermaken en plezier beleven! Neem een duik in een (overdekt) zwembad, laat de kinderen ravotten in een indoor speelparadijs of daag elkaar uit op een van de sportvelden. Doe ook zeker mee aan de georganiseerde spelletjes en bewonder shows. Ben je op zoek naar het perfecte familiepark voor jouw uitje dicht bij huis? Denk eens aan een van de vakantieparken van Landal GreenParks!

Ontdek unieke bestemmingen

Wil je een keer iets anders dan een fijn vakantiehuisje in de natuur of een leuk hotel in een grote stad? Ga dan op ontdekkingstocht naar nieuwe, unieke of bijzondere bestemmingen voor jouw vakantie dicht bij huis! Overnacht bijvoorbeeld in een historisch kasteel of oud landhuis, ga naar een minder bekend natuurgebied of zoek een logeeradres dicht bij een Dark Sky Park: een plek waar het ’s nachts nog écht donker is en je de sterrenhemel perfect kunt zien. Wil je weg van de gebaande paden en houd je wel van avontuur, ontdek dan andere culturen en unieke bestemmingen in eigen land of onze buurlanden!

Smul tijdens een gastronomische vakantie

Ben je gek op eten en ontdek je graag nieuwe smaken, gerechten en culturen? Ga dan op een gastronomische reis! Proef de lokale keuken en de vele streekproducten in verschillende regio’s en verschillende landen, of geniet culinair in een luxe hotel. Ook een wijnproeverij, bijvoorbeeld aan de Moezel in Duitsland, is een leuk idee. Tevens zijn lokale markten, kookworkshops in andere landen en uitgebreide proeverijen natuurlijk altijd een leuk uitje.

Wat voor soort vakantie past het beste bij jouw wensen en behoeften? Met al deze tips vind je vast snel de perfecte bestemming om er even heerlijk tussenuit te gaan! Of je nu heerlijk wilt ontspannen, op zoek bent naar avontuur in de natuur of leuke steden wilt verkennen, er is altijd een vakantie die past. Pak je koffers, boek een uitje en geniet dichtbij!