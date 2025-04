Nederland stelt extra luchtverdediging beschikbaar voor Oekraïne

Nederland heeft vandaag 150 miljoen euro toegezegd voor luchtverdedigingssystemen voor Oekraïne. 'Minister Ruben Brekelmans maakte dat bekend tijdens een bijeenkomst van de Ukraine Defence Contact Group (UDCG) in Brussel. Hierin komen meer dan 50 landen samen voor de coördinatie van militaire steun aan Oekraïne', zo meldt het ministerie van Defensie vrijdag.

'Massale vernietiging met eigen ogen gezien in Dnipro'

Brekelmans: “Ik zag 2 weken geleden weer met eigen ogen in Dnipro de massale vernietiging van Russische luchtaanvallen. Onschuldige burgers en kinderen zijn iedere dag doelwit. Deze systemen redden levens en zijn dus van onschatbare waarde voor de Oekraïners. Hiermee geven wij ook invulling aan de oproep van president Zelensky.”

I-HAWK

'De vandaag toegezegde systemen zijn I-HAWK systemen, een type luchtverdediging voor de middellange afstand. Bij de levering wordt samen met het Verenigd Koninkrijk opgetrokken. Oekraïne vroeg tijdens het overleg ook expliciet om aanvullende steun voor de luchtverdediging', aldus het ministerie.

Complete Patriot en F-16’s

Ook heeft Nederland nu het laatste onderdeel van één compleet Patriotsysteem geleverd. Eerder werden al een radarsysteem en lanceerinstallaties geleverd. Daar is nu een ook de commandocentrale bijgekomen, zo liet Brekelmans in Brussel weten. Hij wijst er op dat Oekraïne deze nu harder dan ooit nodig heeft. De minister kon tot slot aankondigen dat er onlangs weer een extra batch Nederlandse F-16’s aan Oekraïne is overgedragen.

Versterking Hoge Noorden

Tijdens de UDCG tekenden Nederland en Noorwegen een intentieverklaring. Daarin staat dat de landen hun samenwerking op het gebied van veiligheid en defensie in het Hoge Noorden versterken. Brekelmans en zijn Noorse collega Tore Sandvik willen een hogere mate van afschrikking en stabiliteit in de regio.

Nederland en Noorwegen blijven zich inspannen om de samenwerking tussen hun strijdkrachten te verbeteren. Daarnaast gaan ze de mogelijkheden verkennen voor versterkte aanwezigheid van Nederlandse troepen in Noorwegen.