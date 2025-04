14 jaar celstraf voor doodschieten rapper

De rechtbank Amsterdam heeft vrijdag een 21-jarige man tot 14 jaar cel veroordeeld voor het neerschieten van een rapper op 25 februari 2024 in Sloterdijk. 'De rapper overleed enige tijd later aan zijn verwondingen', zo meldt de rechtbank vrijdag.

Complete aanleiding onduidelijk

Wat de complete aanleiding was van de dodelijke schietpartij heeft de rechtbank niet goed kunnen vaststellen. Wel is duidelijk dat de 21-jarige man na een uitgaansavond door de groep van de rapper intimiderend is aangesproken en uiteindelijk ruzie heeft gekregen met die groep. Hij werd geduwd en met de vlakke hand in zijn gezicht geslagen. Hij voelde zich daardoor gekleineerd. Korte tijd later kwam hij met een vuurwapen in zijn hand op de groep afgerend en schoot vier keer, daarbij werd de rapper door alle kogels geraakt.

Vergeldingsactie

De rechtbank vindt de lichtvaardige wijze waarop de man naar een vuurwapen greep en de ander het leven ontnam schokkend. Hoewel personen uit zijn eigen groep veel moeite hebben gedaan om hem tegen te houden, kon hij zich niet beheersen en pleegde zijn daad die in feite neerkomt op een vergeldingsactie. De rechtbank weegt strafverzwarend mee dat dit alles plaatsvond in het openbaar, te midden van uitgaanspubliek dat zich na afloop van het feest naar huis begaf. Er mag van geluk worden gesproken dat er niet meer slachtoffers zijn gevallen. De fatale schietpartij heeft vervolgens angst en onrust teweeggebracht in de stad.

Lange celstraf en schadevergoeding van 82.000 euro voor nabestaanden

Volgens de rechtbank doet alleen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van een lange duur recht aan de aard en ernst van het gepleegde misdrijf. Daarbij houdt de rechtbank enigszins rekening met zijn jonge leeftijd en het feit dat hij uiteindelijk verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn daad door openheid van zaken te geven. De rechtbank legt hem een gevangenisstraf op van 14 jaar. Daarnaast moet hij ruim 82.000 euro schadevergoeding betalen verdeeld over de nabestaanden van de rapper.