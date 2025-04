Arrestatieteam pakt 4 verdachten op in vakantiehuisje in drugsonderzoek

In een lopend onderzoek naar druggerelateerde feiten zijn in de nacht van donderdag 10 op vrijdag 11 april vier verdachten aangehouden. Dit meldt de politie.

Vakantiepark

Dit gebeurde bij een inval in een pand op een vakantiepark in Herkenbosch. 'Bij de inval werden de politieagenten ondersteund door een arrestatieteam. In het pand vond een zoeking plaats. De Forensische Opsporing en de recherche doen onderzoek op het vakantiepark en in woningen van de verdachten', aldus de politie.

Aanhoudingen

Vier mannen in de leeftijd van 26, 28, 31 en 37 jaar, afkomstig uit Roermond en Montfort, zijn tijdens deze nachtelijke actie aangehouden.