Politie zoekt getuigen van poging tot doodslag

Die avond is het slachtoffer (51) rond 20.30 uur in de Rijnstraat borden aan het plaatsen voor een evenement. Hij heeft daarbij een flesje bier in zijn handen. Op dat moment ziet hij een auto met hoge snelheid, tegen het eenrichtingsverkeer in, aan komen rijden. Als de auto hem passeert gooit de man uit protest wat bier over de auto. Daar is de bestuurder kennelijk niet van gediend, want hij remt en komt op hoge snelheid achteruitrijden in de richting van de aangever. In deze rijweg moeten drie mensen opzij springen voor de aanstormende auto. Die rijdt echter met toenemende snelheid op de aangever af en rijdt hem aan. Ook ramt de auto daarbij een hek van een voortuin. Het gewonde slachtoffer komt ten val en raakt kortstondig buiten bewustzijn. Als hij bij komt ziet hij dat de auto nu vooruit opnieuw op hem inrijdt. De man probeert opzij te springen, maar wordt nogmaals geraakt. Dan rijdt de auto, vermoedelijk een Zwarte Opel Corsa, op hoge snelheid weg richting de Maasstraat.